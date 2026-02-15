María González Falcó

Javier Calvo responde a Javier Ambrossi y su versión sobre el "desenamoramiento": "Hay que romper con eso..."

Javier Calvo vive con total naturalidad el nuevo capítulo de su vida personal junto a Javier Ambrossi, meses después de que ambos confirmasen el fin de su relación sentimental tras más de una década juntos y después de que él se sincerase en televisión sobre los motivos de la ruptura. Hace tan solo unas semanas, Ambrossi explicó en 'La Revuelta' que "a veces uno se desenamora", que necesitaba recuperar su espacio individual tras años de simbiosis absoluta y que, pese al dolor del proceso, su vínculo con Calvo sigue intacto en lo emocional y en lo profesional, ya que continúan al frente de Suma Content y con proyectos compartidos para los próximos años. Una lección de cómo reinventar una historia de amor sin romper la "marca" creativa de Los Javis. Más información