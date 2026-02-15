Sale a la luz el inesperado triángulo amoroso de la hija de Rocío Jurado tras la polémica: así es Iván González
Eran pocos, y aparece Iván González proveniente de Maldivas después de celebrar, por adelantado, su particular San Valentín con su novia. Pero su 'roneo', como así lo ha denominado, con Gloria Camila hace años sigue latente, al menos en lo que a él se refiere. Lo que pasara entre ellos nunca ha quedado claro, cada uno tiene una versión, pero él ha confirmado que sufrió "un poquito". Más información