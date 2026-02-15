Europa Press

¿Quién es el "tipazo" de la medicina que ha enamorado a Chenoa?: Eduardo Inda desvela la identidad de la polémica pareja de la cantante

Centrada en sus diferentes trabajos tanto en la música como en la televisión, parecía que Chenoa no tenía tiempo para el amor desde que anunció su separación matrimonial en el año 2023. Sólo habían pasado 17 meses de su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas cuando decidieron poner punto y final a su historia. Pero el pasado jueves el periodista Eduardo Inda anunciaba en 'El tiempo justo' que Chenoa volvía a estar enamorada. "Está ahora con un tipazo", comenzaba diciendo antes de afirmar con rotundidad que es sabedor del nombre y los apellidos de la nueva pareja de la artista. Más información