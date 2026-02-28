María González Falcó

Una conocida influencer, "obligada" a pedir perdón tras la ola de 'odio en redes: "Cometí un error, soy buena gente"

Violeta Mangriñán sigue gestionando las consecuencias de la fuerte polémica que desató al "felicitar" el inicio del Ramadán con la imagen de un plato de jamón y dos cervezas en TikTok, un contenido que muchos interpretaron como una burla hacia la comunidad musulmana y que derivó en acusaciones de racismo, una ola de 'hate' y hasta amenazas contra ella y sus hijas. Tras borrar el vídeo y pedir disculpas públicas, la influencer ha tenido que dar un paso más y anunciar que contratará seguridad privada, después de recibir mensajes tan graves que le han hecho temer por su integridad y la de su familia. Más información