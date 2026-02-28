María González Falcó

Edmundo Arrocet reaparece en España para hablar de su amistad con Julio Iglesias: "Le dejé unos calcetines"

El humorista Edmundo Arrocet ha vuelto a demostrar que el sentido del humor sigue siendo su mejor carta de presentación. El cómico chileno fue uno de los galardonados en los Premios Nacionales Reyes Católicos a la Excelencia, una cita en la que, fiel a su estilo, no dudó en arrancar sonrisas desde el momento en que pisó el photocall. Entre bromas, simuló asomar una pierna con gesto "erótico", mostrando un simpático calcetín mientras posaba divertido ante los medios. Más información