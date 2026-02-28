Secciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el nuevo banco plegable de dormitorio más barato del mercado: colores cálidos y elegantes y perfecto para calzarse

María González Falcó

Europa Press

Cuando falta espacio en casa, cada mueble debe cumplir varias funciones. Lidl ofrece ahora un banco plegable con espacio de almacenamiento que responde a esta necesidad cotidiana. Este ingenioso mueble combina un cómodo asiento con prácticos compartimentos, todo ello a un precio asequible. Los apartamentos pequeños requieren soluciones ingeniosas. El banco plegable con espacio de almacenamiento responde a esta necesidad con elegancia porqué su diseño permite utilizarlo como asiento adicional durante las comidas o las visitas. Más información

