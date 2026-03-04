María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mueble calzador para la entrada más barato del mercado: con puerta para evitar desorden y de colores cálidos

Cada mañana es el mismo ritual. Los zapatos se amontonan, las llaves desaparecen y la entrada parece un campo de batalla. Sin embargo, ahora existe una solución sencilla en Action por menos de 30 euros. Este mueble banco para la entrada promete transformar este espacio, a menudo descuidado, en un rincón ordenado y acogedor.