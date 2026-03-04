Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin
Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mueble calzador para la entrada más barato del mercado: con puerta para evitar desorden y de colores cálidos

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mueble calzador para la entrada más barato del mercado: con puerta para evitar desorden y de colores cálidos

María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mueble calzador para la entrada más barato del mercado: con puerta para evitar desorden y de colores cálidos

María González Falcó

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cada mañana es el mismo ritual. Los zapatos se amontonan, las llaves desaparecen y la entrada parece un campo de batalla. Sin embargo, ahora existe una solución sencilla en Action por menos de 30 euros. Este mueble banco para la entrada promete transformar este espacio, a menudo descuidado, en un rincón ordenado y acogedor. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents