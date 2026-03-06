María González Falcó

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada más barata del mercado: disponible por solo 7,99 euros

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Así que del mismo modo que cambias tu ropa de verano, la ropa de cama también debe adaptarse a las altas temperaturas y al cambio de estación. Por ello, no dudes en correr a Lidl y conseguir las Fundas de almohada de seersucker pack 2 por un precio espectacular: por solo 7,99 euros. Más información