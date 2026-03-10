Isa Pantoja se rompe al hablar de su ruptura: "Me tuve que posicionar"
Coincidiendo con el acercamiento de Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de más de cinco años sin ningún tipo de relación -que ha confirmado el dj compartiendo en redes sociales una imagen con su madre con la canción 'Mi pequeño del alma' después de mantener una emocionante conversación telefónica en la que ambos se habrían pedido perdón y habrían expresado su deseo de reconciliarse y recuperar el tiempo perdido-, Isa Pantoja se ha sincerado en 'Decomasters' sobre su ruptura con su hermano después de los duros ataques que dedicó a su madre en 'Cantora: la herencia envenenada' en 2020. Más información