María González Falcó

Multado con 200 euros por el radar invisible que ya vigila autovías y secundarias de Asturias: la DGT instala nuevos radares de cara a Semana Santa

Queda poco para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, el cambiar de ambiente y, sobre todo, los desplazamientos por carretera. Para salvaguardar la seguridad de los conductores, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación previstos para 2025. De estos, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026. Más información