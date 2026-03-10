Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Las nuevas circunstancias, su casa y la silla de ruedas"
Mariló Montero ha desvelado el contenido de la conversación entre ambos tras el nacimiento de su último nieto
Mariló Montero ha relatado en el programa Espejo Público, donde es colaboradora, cómo la familia de Carlos Herrera ha recibido la felicitación del rey Juan Carlos por el reciente nacimiento de su primer nieto, Marcos. La comunicadora ha desvelado que el monarca ha contactado personalmente a Herrera para expresarle su enhorabuena, aunque ella no ha conversado directamente con el exjefe del Estado.
Esta revelación se ha producido durante su reaparición televisiva solo tres días después de la esperada llegada al mundo del pequeño. La periodista ha desvelado que, tras convertirse en abuelos, Carlos Herrera ha sido felicitado por el rey Juan Carlos. “Sí, y muy agradecidos. Yo personalmente no he hablado con él. Recibe la llamada Carlos, y lo que Carlos me dijo en su momento, que está estupendamente, ya le veis además que lo dijo que recibe los amigos y que está haciendo una vida normal y cuidándose porque es un hombre que le gusta cuidarse bastante y en el hotel ahora hasta que le termine la obra de la casa para condicionarla a las nuevas circunstancias con la silla de ruedas”, ha relatado Montero en Espejo Público.
La amistad de Carlos Herrera y Juan Carlos I
Hace un par de meses el periodista explicó a la periodistaLara Siscar como fue su primer encuentro con Juan Carlos I: una presentación en los pasillos de RTVE que acabaría derivando, con los años, en una amistad que él define como “de confianza y de escucha mutua”. El presentador de 'Herrera en COPE' evocó incluso una comida en Abu Dabi, cuando coincidió con el emérito en el Golfo Pérsico. Lo contó sin solemnidad: “Fue una comida normal, como tantas que hemos mantenido los que le conocemos”, dijo, quitando hierro a la imagen pública de un vínculo que, sin embargo, mantiene desde hace décadas.
