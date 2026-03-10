Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Las nuevas circunstancias, su casa y la silla de ruedas"

Mariló Montero ha desvelado el contenido de la conversación entre ambos tras el nacimiento de su último nieto

Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Con la silla de ruedas"

Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Con la silla de ruedas"

María González Falcó

María González Falcó

Mariló Montero ha relatado en el programa Espejo Público, donde es colaboradora, cómo la familia de Carlos Herrera ha recibido la felicitación del rey Juan Carlos por el reciente nacimiento de su primer nieto, Marcos. La comunicadora ha desvelado que el monarca ha contactado personalmente a Herrera para expresarle su enhorabuena, aunque ella no ha conversado directamente con el exjefe del Estado.

Esta revelación se ha producido durante su reaparición televisiva solo tres días después de la esperada llegada al mundo del pequeño. La periodista ha desvelado que, tras convertirse en abuelos, Carlos Herrera ha sido felicitado por el rey Juan Carlos. “Sí, y muy agradecidos. Yo personalmente no he hablado con él. Recibe la llamada Carlos, y lo que Carlos me dijo en su momento, que está estupendamente, ya le veis además que lo dijo que recibe los amigos y que está haciendo una vida normal y cuidándose porque es un hombre que le gusta cuidarse bastante y en el hotel ahora hasta que le termine la obra de la casa para condicionarla a las nuevas circunstancias con la silla de ruedas”, ha relatado Montero en Espejo Público.

Noticias relacionadas

La amistad de Carlos Herrera y Juan Carlos I

Hace un par de meses el periodista explicó a la periodistaLara Siscar como fue su primer encuentro con Juan Carlos I: una presentación en los pasillos de RTVE que acabaría derivando, con los años, en una amistad que él define como “de confianza y de escucha mutua”. El presentador de 'Herrera en COPE' evocó incluso una comida en Abu Dabi, cuando coincidió con el emérito en el Golfo Pérsico. Lo contó sin solemnidad: “Fue una comida normal, como tantas que hemos mantenido los que le conocemos”, dijo, quitando hierro a la imagen pública de un vínculo que, sin embargo, mantiene desde hace décadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  4. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  6. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda

Golpe al tráfico ilegal de angula: la Guardia Civil incauta un total de 27 kilos, viva

Golpe al tráfico ilegal de angula: la Guardia Civil incauta un total de 27 kilos, viva

Multado con 200 euros por el radar invisible que ya vigila autovías y secundarias de Asturias: la DGT instala nuevos radares de cara a Semana Santa

Cuatro artistas en el Muséu del Pueblu d'Asturies y actividades por todo Gijón: LEV Festival amplía su programación

Cuatro artistas en el Muséu del Pueblu d'Asturies y actividades por todo Gijón: LEV Festival amplía su programación

Es por Langreo pide estudiar la externalización del servicio de reparación de los vehículos municipales ante "las averías constantes"

Es por Langreo pide estudiar la externalización del servicio de reparación de los vehículos municipales ante "las averías constantes"

Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" llevan su aprendizaje a El Llano: ofrecerán un recital el viernes

Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" llevan su aprendizaje a El Llano: ofrecerán un recital el viernes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza más barata del mercado: superficie de vidrio y antilluvia

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza más barata del mercado: superficie de vidrio y antilluvia

"Apasionarse para apasionar": la novedosa jornada organizada este viernes en Castropol dirigida a familias y docentes

"Apasionarse para apasionar": la novedosa jornada organizada este viernes en Castropol dirigida a familias y docentes

Cuatro artistas en el Muséu y actividades por todo Gijón: LEV Festival amplía su programación

Tracking Pixel Contents