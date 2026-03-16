María González Falcó

Fin de uso de la baliza v-16: la DGT explica "la fecha de caducidad" del dispositivo

Quedan apenas 15 días para un momento muy esperado por millones de españoles. El inicio de las vacaciones de Semana Santa. Unos días en los que se producirán multitud de desplazamientos por toda la geografía del territorio nacional. Ya sea para acudir a las procesiones, a la costa, a la montaña o, simplemente, escapar de la rutina la Dirección General de Tráfico prepara sus habituales 'operación salida' y 'entrada' para esos días. Más información