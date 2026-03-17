María González Falcó

La hija de Bertín Osborne estalla tras conocerse la situación económica de su padre: "Son cosas privadas"

Las últimas informaciones sobre Bertín Osborne apuntan a que el artista atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida a nivel económico. Según desveló el periodista Alejandro Entrambasaguas en el programa 'Fiesta', el presentador necesitaría reunir de forma urgente en torno a 4,3 millones de euros y se vería obligado a tomar en cuestión de días una decisión "muy importante" relacionada con su patrimonio. Pese a contar con un amplio parque de propiedades, la polémica gira en torno a su falta de liquidez inmediata y a la maniobra financiera "tremendamente arriesgada" que estaría estudiando para conseguir ese dinero, una operación con condiciones "muy duras" y posibles consecuencias serias si no se cumplen los plazos. Más información