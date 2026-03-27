María González Falcó

¿Vuelve Belén Esteban a Telecinco? El cumpleaños que sirvió e excusa para el acercamiento entre la colaboradora y sus antiguos compañeros

Completamente recuperada del cáncer de garganta que le diagnosticaron a finales de 2024, y en un momento muy dulce a nivel laboral tras su aplaudido paso por 'GH DÚO', Belén Rodríguez cumplía el pasado 23 de marzo 60 años. Una cifra redonda que la colaboradora ha querido celebrar por todo lo alto rodeada de sus mejores amigos con una fiesta en el mítico Museo Chicote de la Gran Vía madrileña que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en un auténtico cónclave VIP que no se han querido perder alguno de los rostros televisivos más importantes del universo Mediaset. Más información