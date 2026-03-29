María González Falcó

Terelu Campos vive su particular penitencia en Semana Santa: "Era una decisión que ya tenía pensada"

A punto del Domingo de Ramos, Terelu Campos ha comenzado ya su particular penitencia. Motivos no le faltan. Ha sido una semana complicada que ha terminado por pasarle factura como ella misma confirmaba la noche del viernes en su programa cuando mostraba los estragos de la bajada de defensas que le ha provocado el estrés que ha sufrido por los últimos acontecimientos y que se ha saldado con un orzuelo en uno de sus ojos. Más información