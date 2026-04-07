María González Falcó

Comunicado de Irene Rosales a Kiko Rivera y su futuro económico: "Él ha aportado mucho más económicamente, pero yo he aceptado todo por más paz"

Irene Rosales ha roto su silencio tras la controvertida entrevista que Kiko Rivera concedió el pasado viernes en '¡De viernes!', donde cargó duramente contra ella a nivel personal y económico, acusándola de "vivir muy bien cuando te lo pagan todo" y de haberse "malacostumbrado" mientras él se hacía cargo de la casa, el coche y buena parte de los gastos. El DJ llegó incluso a insinuar que Irene le habría impedido disfrutar de la custodia compartida de sus hijas y que se estaba "aprovechando" de él, unas palabras que generaron un enorme rechazo en redes y entre muchos colaboradores de televisión. Ahora, desde el plató de 'El tiempo justo', donde trabaja como colaboradora, su exmujer ha querido dar su versión de los hechos con calma, pero también con firmeza. Más información