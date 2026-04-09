María González Falcó

Alejandra Rubio estalla ante las críticas por decir que estrena su primer ordenador con 26 años y manda un mensaje a sus haters: "Para los que estáis sin dormir..."

No hay paz para Alejandra Rubio. Dos semanas después de anunciar su retirada temporal de televisión para disfrutar con tranquilidad de su segundo embarazo tras el aluvión de críticas que recibió por anunciar su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia en '¡De viernes!' cobrando -cuando siempre se ha jactado de no vender su vida como el resto de su familia- la hija de Terelu Campos está de nuevo en el ojo del huracán. Más información