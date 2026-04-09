María González Falcó

Irene Rosales sorprende a todos y tiende la mano a Kiko Rivera antes de su entrevista definitiva en televisión: "Confío en que cambie"

Como si los platós fuesen un ring de boxeo, llega el turno de Kiko Rivera tras la contundente respuesta de Irene Rosales en 'El tiempo justo' a sus demoledoras declaraciones acusándola de haber empezado su historia de amor con Guillermo antes de su separación, y de ser una "mantenida" que se ha "malacostumbrado" a un nivel de vida asumido por él, asegurando que 8 meses después de su ruptura es quien paga la casa en la que vive la influencer con sus hijas Ana y Carlota, el coche que utiliza, e incluso las facturas incluyendo el teléfono de su exmujer. Más información