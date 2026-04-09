María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el suelo de madera para terraza o jardín que se puede recoger y guardar en un armario: por menos de 6 euros

Decorar el balcón o la terraza sin tener que realizar costosas obras es ahora una realidad gracias a una solución práctica y asequible. En 2026, la cadena holandesa Action ofrece losas para terraza de madera de acacia por menos de 6 euros, lo que permite transformar rápidamente cualquier espacio exterior. Más información