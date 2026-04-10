María González Falcó

Alejandra Rubio rompe su silencio tras su salida de Telecinco y las críticas que ha recibido en las últimas horas: "Pobrecilla, madre mía"

Alejandra Rubio afronta una de las etapas más intensas de su vida: su segundo embarazo, el lanzamiento de su primer libro y su retirada temporal de la televisión, todo mientras su apellido vuelve a estar en el centro mediático. Entre críticas, opiniones y debates en platós y redes, la hija de Terelu Campos ha optado por un discurso claro: priorizar su bienestar, restar importancia al ruido y tomarse con filosofía el escrutinio constante. Más información