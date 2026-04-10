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Belén Esteban habla confiesa su separación tras años de relación: "Ha sido una persona importante para mí, pero yo nunca le he importado a él"

A tan solo unos días de que se celebre la final de 'Top chef', su último proyecto televisivo antes de anunciar su temporada temporal de la pequeña pantalla para tomarse un descanso necesario y disfrutar de su marido Miguel Marcos, su hija Andrea Janeiro, y su madre Carmen Menédez, Belén Esteban vuelve a estar en el ojo del huracán después de la entrevista que ha concedido en el podcast 'Menudo Cuadro' de RTVE Play al revelar que ha roto completamente con su pasado en 'Sálvame'. Más información