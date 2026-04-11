El encuentro entre Kiko Rivera e Irene Rosales que iba "sin las niñas" por el que "perdió los papeles": "Un ser humano"

Kiko Rivera se sienta en el plató de ¡De viernes! después de la emisión del impactante 'Scoop' que tanto ha dado de que hablar durante esta semana. El hijo de Isabel Pantoja no tuvo ningún reparo al hablar de Irene Rosales y respondió con unas duras declaraciones; sin embargo, no ha dudado en expresarse para aclarar el por qué de esa dureza. Después de acordar unas pautas juntos y estar ambos de acuerdo al completo, Kiko Rivera asegura que "me dijo que no quería firmar porque me volvió a pedir un aumento económico y que los martes y los jueves de los fines de semana que las niñas duermen conmigo; pues ya no lo hacen. Yo tengo que recogerlas, llevarlas a sus clases particulares y después entregárselas en su casa". Más información