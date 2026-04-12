María González Falcó

Anabel Pantoja se rompe tras la enfermedad de su hija en las últimas horas: "Sin ganas de vivir"

Aunque en los últimos tiempos Anabel Pantoja parecía haberse echado a un lado en cuanto a las polémicas familiares, su primo Kiko Rivera ha confirmado que sigue siendo 'la mediadora oficial' en todo lo referente al clan. Es ella quien hace de unión entre todos, quien templa gaitas especialmente entre Isabel Pantoja y sus hijos y también entre los hermanos. Los adora a los tres y sufre a partes iguales cuando las cosas no van bien entre ellos. Más información