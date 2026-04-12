María González Falcó

Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco

La Dirección General de Tráfico (DGT) priorizará este añola alta ocupación del vehículo para el uso de los carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO) frente al modo de propulsión, de forma que la utilización de los carriles por parte de turismos con un único ocupante en aquellos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado "a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles". Más información