María González Falcó

Las emotivas palabras de la influencer María Fernández-Rubíes tras perder el bebé que esperaba: "Nunca dejarás de estar en mi corazón"

La influencer María Fernández-Rubíez ha comunicado a través de sus redes sociales que ha perdido al bebé que esperaba, explicando las razones por los que llevaba una semana en silencio y agradeciendo el interés y la preocupación de sus seguidores. Con profundo dolor y con la imagen de una ecografía, María ha escrito un sencillo texto para anunciar la triste noticia, sólo un mes después de contar que estaba embarazada. Más información