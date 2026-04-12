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Las emotivas palabras de la influencer María Fernández-Rubíes tras perder el bebé que esperaba: "Nunca dejarás de estar en mi corazón"

Las emotivas palabras de la influencer María Fernández-Rubíes tras perder el bebé que esperaba: "Nunca dejarás de estar en mi corazón"

María González Falcó

Las emotivas palabras de la influencer María Fernández-Rubíes tras perder el bebé que esperaba: "Nunca dejarás de estar en mi corazón"

María González Falcó

Europa Press

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La influencer María Fernández-Rubíez ha comunicado a través de sus redes sociales que ha perdido al bebé que esperaba, explicando las razones por los que llevaba una semana en silencio y agradeciendo el interés y la preocupación de sus seguidores. Con profundo dolor y con la imagen de una ecografía, María ha escrito un sencillo texto para anunciar la triste noticia, sólo un mes después de contar que estaba embarazada. Más información

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