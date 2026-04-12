María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el moldeador de pelo 5 en 1: es como el de Dyson pero cuesta menos de 30 euros

Es la versión baratísima del Lidl del famoso moldeador de pelo de Dyson. Mientras que el original se acerca a los 500 euros, el de Lidl cuesta menos de 30 euros. En concreto, 27,99 euros. De ahí que se esperen colas kilómetricas con su llegada el próximo viernes, día 10, a todos los supermercados de la firma en España. Hasta entonces, se puede adquirir mediante compra online. Más información