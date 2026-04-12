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Los radares camuflados disparan la recaudación histórica de multas de la DGT con 540 millones de euros

En 2024 los españoles hemos pagado más que nunca por multas de tráfico con un total de cinco millones y medio de denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14% respecto al año anterior. Un total de 540 millones de euros, según un reciente informe. Esto se debe a las denuncias por exceso de velocidad. Pero no por los radares fijos donde las multas han bajado si no por los radares móviles: los que están camuflados. Por eso insisten en la importancia de señalizarlos. Porque el exceso de velocidad sigue estando detrás de dos de cada tres infracciones seguido de las multas por el uso del móvil con un incremento del 8%. Preocupa también el aumento de las denuncias por consumo de drogas. La buena noticia es que ha habido menos denuncias por no llevar el casco y por no superar la tasa de alcohol. Por comunidades donde más han aumentado las denuncias es Andalucía, La Rioja y Aragón. Aunque Madrid sigue siendo la comunidad donde mas denuncias se formulan por kilómetros de carretera. Más información