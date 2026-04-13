Atlas News

Lío en la obra de la Casa Blanca por el uso de acero europeo de Arcelor

Donald Trump ha puesto el mundo patas arriba en los quince meses que lleva de actual mandato en la presidencia de EE UU. Y puede decirse también que físicamente también tienes patas arriba la Casa Blanca, donde en octubre de 2025 se inició una discutida reforma: convertir el ala este del icónico edificio en un gran salón de baile a la altura de la personalidad megalómana del líder republicano. Como tantas decisiones de Trump, la obra ha estado marcada desde su anuncio por las controversias. La penúltima, la orden de un juez de paralizar los trabajos porque, también como tantas decisiones de Trump, no contó con la autorización del Congreso. La más reciente polémica tiene que ver con los materiales: se le reprocha al mandatario el uso de acero europeo fabricado y donado por ArcelorMittal. Más información