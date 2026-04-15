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Alexia Rivas comienza a salir con sorpresa con la expareja de la famosa presentadora asturiana tras la ruptura: "Yo respeto profundamente su pasado, pero solo me importa él"

Cayetano Rivera y Tamara Gorro; Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias; Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey... Y ahora Alexia Rivas y el ex de Luján Argüelles, Carlos Sánchez. ¡Habemus nueva pareja sorpresa en el panorama nacional! Es la revista Diez Minutos la que ha 'destapado' este miércoles en portada esta relación sentimental con unas imágenes de la colaboradora y su nueva ilusión paseando de lo más cómplices y cariñosos por las calles de la capital. Más información