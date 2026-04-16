Ivana Rodríguez, cuñada de Cristiano Ronaldo, dona los 100.000 euros de su premio de Top Chef a la asociación El Ángel de Javi de Oviedo

Sumamente emocionada Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez y cuñada de Cristiano Ronaldo, donó este miércoles los 100.000 euros de su premio como ganadora de 'Top Chef' a la asociación El Ángel de Javi. Esta entidad busca reunir los 1,5 millones de dólares que cuesta la terapia génica contra el síndrome de Nedamss, que poco a poco le está afectando al habla, la movilidad y la respiración de este pequeño ovetense de ocho años. Más información