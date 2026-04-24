María González Falcó

La Feria de Abril hizo su magia: así fue la (posada y pública) reconciliación entre Rocío Flores y Gloria Camila

La reconciliación entre Gloria Camila y Rocío Flores es un hecho. Después de más de un mes distanciadas, tía y sobrina se han reencontrado en la Feria de Abril y, aunque en un primer momento -cuando se vieron por casualidad en el Real este martes- hubo frialdad y mantuvieron una breve conversación antes de continuar sus caminos por separado, horas después volvían a verse las caras y, después de una conversación de la que no han trascendido todavía los detalles, la paz vuelve a reinar entre la hija y la nieta de Rocío Jurado. Más información