María González Falcó

Las proféticas palabras de Fran Rivera horas antes de la grave cornada del novio de su hija: "Se juega la vida"

Horas antes de la corrida de Andrés Roca Rey en La Maestranza, y de que el torero sufriese una grave cornada de 35 centímetros en el muslo por la que tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza con Cayetana Rivera y su padre, Francisco Rivera, como testigos de excepción de este angustioso momento desde el tendido, el hijo de Carmen Ordóñez y Paquirri atendía a la prensa y, al ser preguntado por la relación de la que se ha convertido en la pareja del momento, hacía unas proféticas declaraciones al pedir tranquilidad para que pudiesen afianzar su historia de amor sin presión mediática teniendo en cuenta la profesión de riesgo del peruano. Más información