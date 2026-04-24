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Irene Rosales no se corta: da su opinión sobre el reencuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja y le lanza un dardo a Lola García

Irene Rosales no se corta: da su opinión sobre el reencuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja y le lanza un dardo a Lola García

María González Falcó

Irene Rosales no se corta: da su opinión sobre el reencuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja y le lanza un dardo a Lola García

María González Falcó

Europa Press

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Disfrutando de su primera Feria de Abril con Guillermo, con el que ha paseado radiante en coche de caballos por el Real para asistir a la multitudinaria fiesta que José Luis López 'El Turronero' ha celebrado en su caseta, Irene Rosales ha roto su silencio sobre el reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de confirmarse que el dj viajó hace unos días a Gran Canaria con su novia Lola García para visitar a su madre antes de su gira americana. Más información

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