María González Falcó

Ortega Cano opina sobre el acercamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores tras la guerra: "Son muy amigas de mucho tiempo"

Muy amigo de José Luis López 'El Turronero', José Ortega Cano no se ha perdido este jueves la multitudinaria fiesta que el empresario de Ubrique ha celebrado en su caseta privada de la Feria de Abril a la que también han acudido Gloria Camila -junto a su novio Álvaro García- y Rocío Flores sellando así su reconciliación entre risas y confidencias después de más de un mes enfadadas en las que han intercambiado dardos en los platós de televisión visiblemente dolidas y decepcionadas con la actitud de la otra.