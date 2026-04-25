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La declaración de amor de Tana Rivera a Roca Rey tras su grave cogida: "Eterno"

La declaración de amor de Tana Rivera a Roca Rey tras su grave cogida: "Eterno"

María González Falcó

La declaración de amor de Tana Rivera a Roca Rey tras su grave cogida: "Eterno"

María González Falcó

EUROPA PRESS

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Roca Rey ha salido este mediodía de UCI del Hospital Viamed de Sevilla, donde permanece ingresado tras la grave cornada que recibió este jueves en la plaza de toros de la Maestranza. Así lo ha confirmado su apoderado, Luisma Lozano, quien subraya que, el diestro muestra una mejoría favorable, lo que ha permitido que haya podido paras a planta en menos de 24 horas desde la importante cogida sufrida en el coso sevillano.

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