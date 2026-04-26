María González Falcó

Un conductor de una camper circula a la velocidad recomendada y con la baliza v-16 en la guantera y le multan con 200 euros por el el spray en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los interiores

Ahora que la primavera ya está aquí y llega el buen tiempo, es el momento de aprovechar los días que se alargan para hacer excursiones ir al monte y exprimir al máximo la furgoneta camper. Pero, tienes que tener en cuenta las nuevas normas que ha publicado la Dirección General de Tráfico (DGT). Más información