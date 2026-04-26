María González Falcó

Rocío Flores desmiente que haya tenido una conversación de reconciliación con su tía Gloria Camila: "He ido con toda la familia"

Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y que la paz entre Rocío Flores y Gloria Camila ya era un hecho. Pero los únicos que van un paso por delante son Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Tía y sobrina han compartido espacio en la Feria de Sevilla y en casa de su tía Gloria, pero de perdón ni hablar. Al menos así lo ha confirmado la propia Rocío Flores, que ha negado tajantemente las últimas informaciones que aseguraban que la reconciliación entre ellas se había gestado en el Real. Más información