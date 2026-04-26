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Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

María González Falcó

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

María González Falcó

Europa Press

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Sara Carbonero, profundamente emocionada tras la misa funeral en honor a su madre en Corral de Almaguer, ha encontrado consuelo en el abrazo de los suyos. Arropada por su familia, por su novio y por sus dos hijos, la periodista ha vivido uno de los días más duros de su vida, pero también uno de las más cargadas de cariño y apoyo. La ceremonia religiosa, sencilla pero muy sentida, se ha convertido en un último adiós en el que el amor familiar se impone al dolor.

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