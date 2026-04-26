"¡Todos al suelo!": así ha sido el intento de atentado a Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
"¡Al suelo! ¡Al suelo!". Cientos de periodistas, ministros, diplomáticos y personalidades de todo Washington, que un minuto antes conversaban tranquilamente alrededor de un plato de ensalada y copas de vino, se agacharon o se tumbaron en el suelo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, que tuvieron que ser evacuados ante un intento de atentado en el Hotel Hilton. Más información