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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros

María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros

María González Falcó

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Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por un tejido opaco con caída suave. Una opción ideal para dormitorios y salones, ya que impide la entrada de luz y ruido total, garantizando un sueño mucho más reparador.

Además, su tejido protege las corriente de aire en invierno y de calor en verano. La solución definitiva si lo que se busca es fomentar un mayor ahorro de energía.

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