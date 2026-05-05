María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por un tejido opaco con caída suave. Una opción ideal para dormitorios y salones, ya que impide la entrada de luz y ruido total, garantizando un sueño mucho más reparador.

Además, su tejido protege las corriente de aire en invierno y de calor en verano. La solución definitiva si lo que se busca es fomentar un mayor ahorro de energía.