María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila de trekking más barata del mercado: por 16,99 euros y tubo de hidratación

Con la llegada de la primavera y el bueno tiempo, llega el momento de volver al exterior y poder disfrutar de las buenas temperaturas y los días que se alargan practicando nuestros deportes favoritos en plena naturaleza. Para ello, los amantes de trekking, que quizá durante el invierno pudieron practicar menos de lo que les gustaría este deporte, vuelven a tener la oportunidad de volver al monte para hacer una ruta ya sea con amigos, en familia o en solitario.