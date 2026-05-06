María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de botas de trekking para mujer más baratas del mercado: por solo 14,99 para el día de la Madre

Ya está aquí la primavera y es el momento de volver al exterior y disfrutar de los días que se alargan, soleados y secos para ir al monte y practicar senderismo o trekking. Un deporte que invita a conectarse con la naturaleza, desconectar de la rutina diaria y, sobre todo, disfrutar de lo que hay más allá de la oficina, la ciudad y el estrés diario.

Así que del mismo modo que cambias tu ropa de invierno por la de primavera, quizá haya llegado el momento de renovar tu calzado o adquirir uno nuevo y lanzarte a la aventura. Y, lo mejor de todo, que puedes hacerlo sin que tus ahorros se veean afectados, ya que Lidl cuenta con el calzado de trekking perfecto para mujer a un precio de escándalo.