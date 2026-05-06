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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de botas de trekking para mujer más baratas del mercado: por solo 14,99 para el día de la Madre

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de botas de trekking para mujer más baratas del mercado: por solo 14,99 para el día de la Madre

María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de botas de trekking para mujer más baratas del mercado: por solo 14,99 para el día de la Madre

María González Falcó

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Ya está aquí la primavera y es el momento de volver al exterior y disfrutar de los días que se alargan, soleados y secos para ir al monte y practicar senderismo o trekking. Un deporte que invita a conectarse con la naturaleza, desconectar de la rutina diaria y, sobre todo, disfrutar de lo que hay más allá de la oficina, la ciudad y el estrés diario.

Así que del mismo modo que cambias tu ropa de invierno por la de primavera, quizá haya llegado el momento de renovar tu calzado o adquirir uno nuevo y lanzarte a la aventura. Y, lo mejor de todo, que puedes hacerlo sin que tus ahorros se veean afectados, ya que Lidl cuenta con el calzado de trekking perfecto para mujer a un precio de escándalo.

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