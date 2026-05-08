María González Falcó

Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, estalla por el retraso: "Vergüenza"

Mientras Kiko Rivera estaría dispuesto -según el diario 'La Razón'- a pasar por quirófano para someterse a una vasovasostomía para revertir su infertilidad y poder volver a ser padre junto a su novia Lola García -cumpliendo así tanto el sueño de la bailaora, como los deseos de Isabel Pantoja, que estaría encantada de tener un nuevo nieto tras su reciente reconciliación con su hijo- Irene Rosales disfruta de su mejor momento con Guillermo.