María González Falcó

Julia Janeiro reaparece acompañada tras su primera portada y ya deja recados a la prensa: "Es mi mejor amigo ¿eh?, no confundáis"

Después de años luchando por defender su anonimato al margen de la fama de sus padres, llegando incluso a acudir a la Justicia para que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella, Julia Janeiro ha cambiado de opinión y, para sorpresa de propios y extraños, ha protagonizado su primera portada de la revista ¡Hola! tras confirmarse que será una de las participantes del nuevo programa de Antena 3, 'La caja amarilla'.