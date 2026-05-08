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Julia Janeiro reaparece acompañada tras su primera portada y ya deja recados a la prensa: "Es mi mejor amigo ¿eh?, no confundáis"

Julia Janeiro reaparece acompañada tras su primera portada y ya deja recados a la prensa: "Es mi mejor amigo ¿eh?, no confundáis"

María González Falcó

Julia Janeiro reaparece acompañada tras su primera portada y ya deja recados a la prensa: "Es mi mejor amigo ¿eh?, no confundáis"

María González Falcó

Europa Press

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Después de años luchando por defender su anonimato al margen de la fama de sus padres, llegando incluso a acudir a la Justicia para que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella, Julia Janeiro ha cambiado de opinión y, para sorpresa de propios y extraños, ha protagonizado su primera portada de la revista ¡Hola! tras confirmarse que será una de las participantes del nuevo programa de Antena 3, 'La caja amarilla'.

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