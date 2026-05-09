María González Falcó

Paula Echevarría confiesa cómo reaccionará a la portada de su hija Daniella con un novio

Paula Echevarría ha compartido en sus redes sociales uno de los momentos más emotivos del año: la graduación de su hija Daniella. La actriz asturiana ha publicado un carrusel de fotografías que recorre los 16 años de vida de la joven, combinando imágenes de la ceremonia con tiernas instantáneas de su primer día de cole cuando era una niña pequeña. Entre las fotos destacan varias en las que aparece junto a David Bustamante, su expareja y padre de la adolescente, demostrando la excelente relación que mantienen por el bien de su hija.