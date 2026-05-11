María González Falcó

Comunicado de Anabel Pantoja por su segundo embarazo y la boda: "Ser madre te corta la vida muchísimo"

Aunque la actualidad manda y la visita de Anabel Pantoja a 'Hay una cosa que te quiero decir' ha quedado eclipsada por sus primeras palabras sobre el sorprendente acercamiento de su tía Isabel Pantoja y su prima Isa Pi, durante el estreno de 'Berlín y la dama de armiño' en Sevilla, su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco nos ha dejado varios titulares que no podemos pasar por alto.

En primer lugar, sobre su "tranquilidad económica" a pesar de estar alejada de la televisión gracias a su éxito como influencer, reconociendo que "quien siembra recoge" y ha sabido invertir sus ganancias comprándose "varias" -no ha querido decir cuántas) propiedades inmobiliarias.