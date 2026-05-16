María González Falcó

Rocío Martín destroza a Omar Montes en 'De Viernes' tras su última mofa: "Es ridículo y vergonzoso"

La reconciliación de Kiko Rivera y de Isabel Pantoja tras años de distanciamiento sigue despertando reacciones. La última de ellas del exyerno de la tonadillera, Omar Montes, quien ha preferido reservarse su opinión sobre el clan Pantoja, huyendo de la prensa.

Rocío Martín ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la noche televisiva. Tras hacer saltar las alarmas al anunciar su embarazo en redes sociales, la empresaria ha regresado este viernes al plató de 'De viernes', en Telecinco, para dar un golpe sobre la mesa y responder, sin filtros, a las últimas y polémicas declaraciones de Omar Montes.

El cantante de Pan Bendito intentó desviar la atención de los medios utilizando su característico tono sarcástico para lanzar una "broma" de dudoso gusto, asegurando que su madre estaba embarazada del padre del futbolista Lamine Yamal. Una estrategia para desprestigiar a la joven que ha provocado una reacción incendiaria en Mediaset.

Rocío Martín no se ha callado absolutamente nada al ser preguntada por la actitud del artista: “Me parece ridículo y vergonzoso", arrancaba visiblemente molesta. "No sé cuál ha sido su finalidad, si burlarse de mi embarazo, que además se está burlando de su hijo, pero sobre todo de la madre. Qué madre se presta a eso, es vergonzoso”, sentenció de forma tajante.