María González Falcó

Rocío Martín destroza a Omar Montes en 'De Viernes' tras su última mofa: "Es ridículo y vergonzoso"

Rocío Martín ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la noche televisiva. Tras hacer saltar las alarmas al anunciar su embarazo en redes sociales, la empresaria ha regresado este viernes al plató de 'De viernes', en Telecinco, para dar un golpe sobre la mesa y responder, sin filtros, a las últimas y polémicas declaraciones de Omar Montes.

El cantante de Pan Bendito intentó desviar la atención de los medios utilizando su característico tono sarcástico para lanzar una "broma" de dudoso gusto, asegurando que su madre estaba embarazada del padre del futbolista Lamine Yamal. Una estrategia para desprestigiar a la joven que ha provocado una reacción incendiaria en Mediaset.