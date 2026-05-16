María González Falcó

La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil

Todos los documentos oficiales en el móvil bajo el paraguas de la Unión Europea (UE). Este es el objetivo de los estados miembros para 2027: crear carteras de identidad digital que podamos llevar en el móvil.

Estas carteras proporcionarán “un medio de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos. Cada Estado miembro proporcionará al menos una cartera a todos sus ciudadanos, residentes y empresas, permitiéndoles demostrar su identidad y almacenar, compartir y firmar documentos digitales importantes de forma segura”, explica la UE en su página web.

Así, cuando nos movamos por países de la Unión Europea podremos llevar toda nuestra documentación en el móvil y no será necesario acreditarla mediante otro medio. Estos documentos incluyen los relacionados a pagos, bancos, educación, salud, Seguridad Social, viajes, DNI y carnets de conducir.