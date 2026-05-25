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Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir la clásica cantimplora de acero inoxidable fabricada en España desde 1912: por solo 18,20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir la clásica cantimplora de acero inoxidable fabricada en España desde 1912: por solo 18,20 euros

María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir la clásica cantimplora de acero inoxidable fabricada en España desde 1912: por solo 18,20 euros

María González Falcó

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El calor ya está aquí y se prevé que las temperaturas se mantengan altas, dado que queda menos de un mes para que el verano haga acto de presencia. Pero también es el momento de volver a salir a la montaña, a las rutas, bajar a la playa o salir a dar un paseo.

Eso sí, hidratarse es fundamental, por no decir obligatorio. Y ojo, porqué michas cantimploras se recalientan en la mochila o en el bolso cuando llevamos un rato andando a la solana. Por ello, Decathlon trae de vuelta la cantimplora de toda la vida, que seguro muchos han visto en casa de sus abuelos o sus padres. Se trata de la cantimplora de acero inoxidable de Laken. Más información

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